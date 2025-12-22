S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. B
  • Égypte-Zimbabwe (2-1)

Mohamed Salah offre la victoire à l’Égypte contre le Zimbabwe

TJ
  Égypte 2-1 Zimbabwe

Buts : Marmoush (63e) et Salah (90e+1) pour les Pharaons // Dube (20e) pour les Warriors

Les Pharaons sauvés par leurs deux stars.

Le dernier match de cette deuxième journée de Coupe d’Afrique a failli nous donner une nouvelle surprise. Mais le talent d’Omar Marmoush et Mohamed Salah, tous deux buteurs en seconde période contre le Zimbabwe, est passé par là. Grâce à ses deux stars de Manchester City et Liverpool, l’Égypte est venue à bout d’une équipe accrocheuse (2-1), qui avait pourtant ouvert le score en première période par Dube et mené pendant plus d’une heure de jeu.

Pas brillante dans le jeu mais efficace quand il l’a fallu, l’Égypte prend ses trois premiers points et rejoint l’Afrique du Sud, victorieuse un peu plus tôt contre l’Angola, en tête du groupe B. Le prochain match des Pharaons, prévu ce jeudi contre les Bafana Bafana, décidera très probablement de qui s’emparera de la première place.

