La réaction folle de Medina, Højbjerg et Balerdi sur le troisième but de l'OM

CG
Des hommes soulagés, très soulagés. C’est à peu près ce qu’ont dû ressentir les Marseillais, ce mardi soir, en décrochant facilement leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France contre Rennes (3-0), au Vélodrome.

Une scène, peut-être, pour résumer cette sensation et la pression que pouvaient ressentir les Phocéens après une semaine marquée par une élimination en Ligue des champions, un nul contre le Paris FC et des tensions en interne.

Un but et une transe

Sur le troisième but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang, tout juste entré en jeu à la place d’Amine Gouiri, trois joueurs marseillais ont célébré à leur manière, comme capté par les caméras de Bein Sports. Pierre-Emile Højbjerg, à la passe à l’origine de l’action du but, est venu secouer Facundo Medina, à moitié en transe, avant qu’ils ne soient rejoints par Leonardo Balerdi, tout aussi déchaîné.

Les émotions, ça déborde.

Aubameyang : « on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes »

