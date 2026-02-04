S’abonner au mag
De Zerbi : « Nos supporters sont plus intelligents et connaisseurs que ce qu’on pense »

Le calumet de la paix. Pour l’instant, en tout cas. Au Vélodrome, tout le petit monde tournant autour de l’Olympique de Marseille a pu s’offrir une trêve et un peu de calme, avec la qualification en quarts de finale de la Coupe de France contre Rennes.

Au lendemain d’une réunion avec les dirigeants, les joueurs et l’entraîneur, les supporters avaient continué de mettre la pression avec des banderoles déployées avant le coup d’envoi de la rencontre. « Le soulagement, cela ne concerne que la conscience, philosophait Roberto De Zerbi après la partie. Les supporters nous ont dit des choses justes lundi à la Commanderie. Au stade, ils ont été avec nous, au-delà des banderoles, légitimes et justes. »

Bruges, « un match à avoir honte »

L’entraîneur italien est allé plus loin, en défendant les amoureux de l’OM, parfois résumés à leurs excès : « Nos supporters sont plus intelligents et connaisseurs que ce qu’on pense. Ils disent presque toujours la vérité. Ils étaient déçus de Bruges, ils ont raison, c’est un match à avoir honte. Quand une équipe te donne l’idée d’être forte, il est normal qu’il y ait des attentes. Elles sont parfois respectées, parfois non. »

À voir maintenant de quel côté tombera la pièce au Parc des Princes dimanche.

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

