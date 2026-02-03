S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Deschamps estime que Mbappé peut s’économiser

UL
Deschamps estime que Mbappé peut s’économiser

Si le coach le dit. Présent à Laval au Festival du journalisme sportif, Didier Deschamps en a profité pour disserter sur les replis défensifs de son capitaine Kylian Mbappé. « On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste, très individualiste, raconte-t-il devant l’auditoire, dans des extraits diffusés par Ambre Godillon, journaliste à Canal +. Certes, il est attaquant, donc il ne manquerait plus qu’il n’ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement, c’est quelqu’un qui sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. »

Stéphan et les « courses à haute intensité »

« Maintenant, si tu veux juger Kylian et qu’il doit faire au minimum 11 kilomètres par match, ne te fatigue pas, il ne les fera pas. Mais en revanche, il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives. » Guy Stéphan complète ensuite son N+1 : « Il fera beaucoup plus de courses à haute intensité que les autres. » Avant que Didier Deschamps ne conclue, en piquant gentiment Bertrand Latour, consultant de Canal + : « À quelle vitesse parle-t-on de haute intensité, Monsieur Latour ? […] Chacun son domaine. »

Le domaine Latour, c’est du grand cru.

Didier Deschamps sait où se joueront ses derniers matchs avec les Bleus en France

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Marseille-Rennes (3-0)
Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!