Deschamps estime que Mbappé peut s’économiser

Si le coach le dit. Présent à Laval au Festival du journalisme sportif, Didier Deschamps en a profité pour disserter sur les replis défensifs de son capitaine Kylian Mbappé. « On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste, très individualiste, raconte-t-il devant l’auditoire, dans des extraits diffusés par Ambre Godillon, journaliste à Canal +. Certes, il est attaquant, donc il ne manquerait plus qu’il n’ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement, c’est quelqu’un qui sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. »

Stéphan et les « courses à haute intensité »

« Maintenant, si tu veux juger Kylian et qu’il doit faire au minimum 11 kilomètres par match, ne te fatigue pas, il ne les fera pas. Mais en revanche, il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives. » Guy Stéphan complète ensuite son N+1 : « Il fera beaucoup plus de courses à haute intensité que les autres. » Avant que Didier Deschamps ne conclue, en piquant gentiment Bertrand Latour, consultant de Canal + : « À quelle vitesse parle-t-on de haute intensité, Monsieur Latour ? […] Chacun son domaine. »

Didier Deschamps qui profite d’une question sur Kylian Mbappé pour défendre son capitaine. Très intéressant à l’occasion du @FestivalJS2025 ! pic.twitter.com/q3MWnANVay — Ambre (@AmbreGodillon) February 3, 2026

Le domaine Latour, c’est du grand cru.

