Pierre Sage détaille l’importance d’Allan Saint-Maximin pour Lens

Saint-Maximum. Ce mardi, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, s’est exprimé au sujet de la nouvelle recrue Allan Saint-Maximin. Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale de Coupe de France prévu mercredi contre l’ESTAC, Sage a été interrogé sur l’attaquant recruté la veille. « C’est un joueur différent, capable de faire la différence individuellement. »

Un nouvel atout dans le jeu lensois

Une belle porte de sortie pour l’ailier, parti du Mexique après seulement six mois, et quelques centaines de messages injurieux et racistes reçus sur les réseaux sociaux. Pierre Sage a ensuite précisé ce qu’il attendait de lui : « Sur cette fin de saison, les espaces vont se refermer un peu, donc on avait besoin d’un joueur dans ce registre-là. » La manière dont Florian Thauvin a rebondi dans l’Artois ne peut être qu’un motif d’espoir.

À tous les attaquants français ayant mal digéré leur expérience mexicaine : Lens est là pour eux.

Un contrat courte durée pour Saint-Maximin à Lens

