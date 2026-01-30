Lens doit-il afficher clairement ses ambitions de titre ?

Champion d’automne et à seulement deux petites unités du PSG après la défaite contre Marseille la semaine dernière, Lens peut légitimement espérer jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. Mais les Nordistes doivent-ils sortir du bois et assumer leur envie de titre ? Éléments de réponse avec Jean-Guy Wallemme.

« Je crois en tout. […] On joue notre carte à fond tant que ça durera. » Ces mots de Pierre Sage datent de décembre dernier, mais la dalle des Sang et Or est toujours là, même si le revers face à Marseille (3-1) a mis fin à la série record de huit victoires consécutives. L’équipe artésienne n’est d’ailleurs que la quatrième formation hors PSG à être championne d’automne depuis l’arrivée de QSI en 2011. Alors oui, aucune des trois équipes précédentes (Marseille 2014-2015, Nice 2016-2017 et OL 2020-2021) n’est parvenue à remporter le titre en fin de saison, mais est-ce que cela doit empêcher les Nordistes d’afficher clairement leurs ambitions et de voir plus haut ?

Une communication maîtrisée

« Vu la belle place qu’ils occupent, il ne faut plus se cacher, pose Jean-Guy Wallemme, champion de France avec Lens en 1998. Pierre Sage couve un petit peu ses joueurs en étant celui qui est le plus exposé aux médias. On voit de temps en temps Florian Thauvin, mais il est international. Ce n’est pas que les autres n’ont pas le droit de presse, mais c’est une forme de protection. » Dans ce type de configuration, le timing est crucial. Il ne faut pas se découvrir trop tôt pour ne pas paraître prétentieux ou ridicule en fonction de la suite des événements.

Le discours de Pierre Sage à la mi-temps de Lens-Auxerre est exceptionnel, chaque mot est juste. Comment ne pas aller à la guerre avec lui ? (Vidéo : @RCLens) pic.twitter.com/L4Q8CvFL00 — Max. (@MaxB9_) January 19, 2026

En 2022-2023, les « Chicoteurs » n’ont cédé le titre de champion au club de la capitale que pour un petit point. Une performance remarquable rendue possible par une défense de fer (29 buts encaissés) et un stade Bollaert-Delelis quasiment imprenable (17 victoires, un nul et une petite défaite). Dauphine durant 18 journées, jamais l’équipe de Franck Haise n’a pointé à la première place, et dès avril, l’actuel entraîneur de Nice avait acté, après une défaite au Parc des Princes (3-1), que « le titre serait pour Paris ».

Même si ce n’était pas forcément dans les clous, ils doivent se prendre au jeu. Jean-Guy Wallemme

Aujourd’hui, malgré une position très favorable, les joueurs ne doivent pas être inhibés par les échéances à venir. Avec un nouveau staff, des départs importants, une pluie de recrues et un contexte économique difficile, les Lensois ont montré lors de la première partie de saison qu’ils avaient du caractère et qu’ils étaient capables de réaliser de grandes choses. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

« Être ambitieux, ce n’est pas manquer d’humilité »

Vingt-huit ans après la bande de Tony Vairelles, qui a décroché le seul titre de champion de France du RCL, Jean-Guy Wallemme, membre de cette épopée victorieuse et entraîneur du club artésien de 2008 à 2011, assure que les hommes de Pierre Sage n’ont aucune raison de s’empêcher de rêver. « Être ambitieux, ce n’est pas manquer d’humilité, surtout dans ce club-là. Même si ce n’était pas forcément dans les clous, ils doivent se prendre au jeu, assure le champion de France 1998. Il y a tout à gagner, surtout par rapport à d’autres équipes qui ambitionnaient dès le début de saison le haut du tableau. Aujourd’hui, au vu de ce qu’ils ont fait, et même si la saison est encore longue, ils peuvent prétendre au moins aux qualifications directes pour la Ligue des champions. »

Outre le championnat, les Sang et Or ont tout intérêt à ne pas négliger la Coupe de France où l’épouvantail PSG, vainqueur de 8 des 11 dernières éditions, a été éliminé. D’autant que jamais le club n’a remporté cette compétition. Pour ce qui est du pain quotidien, Lens, cinq fois vice-champion de France dans son histoire, tentera de rebondir face au Havre ce vendredi pour continuer son petit bonhomme de chemin. Comme dit Jean-Guy, « le plus important, c’est de ne pas avoir de regrets ».

Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens