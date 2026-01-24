Gouiri et l’OM ne font qu’une bouchée de Lens

Il n’y a pas eu match, ce samedi soir, entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Asphyxiés d’entrée de jeu par les Phocéens, les Sang et Or, qui restaient sur dix victoires consécutives en Ligue 1, n’ont jamais fait le poids et s’inclinent lourdement au Vélodrome (3-1). En forme étincelante, Amine Gouiri s’est illustré par un doublé.

Marseille 3-1 Lens

Buts : Gouiri (3e, 75e) & Nwaneri (13e) pour Marseille // R. Fofana (85e) pour Lens

Le choc de la 19e journée de Ligue 1 a largement tourné en faveur de l’Olympique de Marseille, ce samedi soir (3-1). Mis en difficulté dès l’entame de la partie, Lens n’a pas existé, face à des Phocéens très inspirés et portés par Amine Gouiri, auteur d’un doublé. L’OM met fin à la série de dix victoires consécutives des hommes de Pierre Sage, et revient à cinq petits points du dauphin du PSG. Un PSG qui trône désormais seul en tête de la Ligue 1.

Un premier quart d’heure de fada

Les Olympiens donnent directement le ton dans ce premier acte, avec une entame de partie très intense. Et il ne faut pas longtemps aux hommes de Roberto De Zerbi pour prendre l’avantage. Après un long ballon de Facundo Medina, Igor Paixão, sur le côté gauche, sert Amine Gouiri, qui se faufile et bat avec beaucoup de réussite Robin Risser, sur un ballon dévié par Matthieu Udol (1-0, 3e). Désorganisés et visiblement gênés par les choix tactiques de leur entraîneur, les Sang et Or laissent énormément d’espace au milieu de terrain. Pour son premier match sous les couleurs phocéennes, Ethan Nwaneri profite de ces largesses pour frapper. Parti du rond central, le joueur prêté par Arsenal fait une percée plein axe, élimine Malang Sarr d’un beau crochet avant de décocher une frappe enroulée qui ne laisse aucune chance au portier des visiteurs (2-0, 13e).

Le break est fait. Loin de leur standing habituel, les Lensois doivent attendre la 28e minute pour se montrer dangereux. À la suite d’un une-deux entre Adrien Thomasson et Odsonne Édouard, l’avant-centre lâche une lourde frappe, qui ne prend pas le chemin du cadre (27e). Le temps fort lensois dure dix minutes, mais l’équipe de Pierre Sage ne parvient pas à réduire l’écart avant de rentrer au vestiaire.

𝗔 𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗿𝗻 🌟 Ethan Nwaneri nous fait une 'Greenwood' pour son premier match... BIENVENUE EN @Ligue1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥#OMRCL pic.twitter.com/dEWjgTumD2 — L1+ (@ligue1plus) January 24, 2026

Gouiri sur un nuage

Logiquement dans la gestion lors du second acte, l’Olympique de Marseille grince des dents quand Thomasson, trouvé en retrait par Ruben Aguilar dans la surface de réparation, déclenche une frappe qui rase le poteau (46e). Les fautes se multiplient dans cette rencontre, et le jeu est plus haché. Mais encore une fois, Gouiri va allumer la lumière. Sur un mouvement olympien d’une délicieuse fluidité, l’international algérien conclut d’un beau plat du pied (3-0, 75e). Lens, KO debout, ne s’en remettra jamais, malgré un pion tardif de Rayan Fofana, merveilleusement trouvé après un exploit individuel de Mamadou Sangaré (3-1, 85e).

OM (3-4-2-1) : Rulli – Balerdi, Aguerd (Pavard, 74e), Medina – T. Weah, Højbjerg, Q. Timber (O’Riley, 74e), Paixão – Nwaneri (Greenwood, 58e), H. Traoré (Bakola, 74e) – Gouiri (Aubameyang, 80e). Entraîneur : Roberto De Zerbi

RCL (3-4-2-1) : Risser – Ganiou, M. Sarr, Udol – Abdulhamid, M. Sangaré, Thomasson (Bulatović, 72e), Aguilar (Bermont, 78e) – Thauvin (Sotoca, 78e), Saïd (R. Fofana, 72e) – O. Édouard (A. Sima, 59e). Entraîneur : Pierre Sage.

