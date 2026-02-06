Habib Beye écarte un cadre pour le déplacement à Lens

Un appel au calme… et une sanction. Selon les informations du Parisien et de L’Equipe, Habib Beye va se passer de Brice Samba dans le groupe rennais pour le déplacement à Lens, prévu samedi après-midi.

L’international français ne retrouvera donc pas Bollaert, après avoir pris part à 22 des 23 rencontres disputées par le club breton cette saison. Sa seule absence étant celle contre les Sables, en Coupe de France, lors d’un match dans lequel Beye avait lancé le jeune Mathys Silistrie, 20 ans.

La première en Ligue 1 de Silistrie

Ce dernier devrait donc connaître sa deuxième titularisation avec les professionnels ce week-end, sa première en Ligue 1. L’entraîneur rennais n’a pas communiqué sur cette mise à l’écart, mais elle fait suite à une soirée tendue mardi et à un accrochage entre les deux hommes au Vélodrome après le deuxième but encaissé par les Rennais, faisant suite à un dégagement long de Samba.

Si Beye a parlé d’« une consigne de coach, comme il y en a dans tous les vestiaires », plutôt que d’une altercation avec son joueur, la relation entre les deux n’a pas toujours été saine. Selon nos informations, le technicien avait déjà réfléchi à le mettre de côté pour le déplacement à Toulouse en octobre dernier, en même temps que Ludovic Blas et Seko Fofana à l’époque, à un moment où sa place était déjà menacée.

Les crises au Stade rennais, cet éternel recommencement.

