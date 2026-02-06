Vers une prolongation de Carles Martínez Novell au TFC ?

Les Violets en redemandent. Selon les informations de L’Équipe, le Toulouse FC ferait de la prolongation de Carles Martínez Novell une priorité. En effet, le contrat du coach espagnol prend fin en juin prochain : les résultats satisfaisants des Toulousains – 8es de Ligue 1 – poussent le club à agir pour faire durer le plaisir encore quelques saisons. « C’est normal de ne pas en avoir encore parlé, le mercato était plus important, explique le principal intéressé. On verra, match après match aussi pour ce sujet. Tranquille. Ma préoccupation est de manager l’équipe. »

Entre progrès, succès et rentabilité

Au Téfécé depuis 2022 (d’abord en tant qu’adjoint de Philippe Montanier), l’ancien sélectionneur des U20 du Koweït a su utiliser les ressources locales pour renforcer l’équipe, n’hésitant pas à lancer des jeunes du centre de formation comme Guillaume Restes, Christian Mawissa ou encore Dayann Methalie. La patte Martínez Novell, c’est un bilan sportif en progression pour un salaire mensuel de 70 000 euros brut en 2025, soit un rendement plutôt séduisant.

« Pour Olivier Cloarec (président du Tef’) et moi, c’est le sujet des prochaines semaines, discuter avec Carles de son avenir. C’est notre priorité, explique Viktor Bezhani, le directeur sportif du club, pour L’Équipe. Avec le mercato très intense, on ne voulait pas mélanger les deux. Nous sommes très heureux de son travail. Il a fait des petits changements dans notre style de jeu. C’est un succès. Beaucoup de joueurs ont évolué avec lui. »

« Un, dos, tres, un pasito pa’lante Carles. »

