Nice noyé par un grand Téfécé

Toulouse 5-1 Nice

Buts : Hidalgo (7e et 55e), Magri (45e), Cásseres (74e) et Vingolo (81e) pour le Téfécé // Wahi (49e) pour les Aiglons

L’Occi…tannée. Nice a coulé à Toulouse. Très friables et plombés par des erreurs individuelles, les Aiglons n’ont pas confirmé leur embellie du début de 2026. Claude Puel s’incline pour la première fois depuis son retour, sur un score très lourd (1-5). Si rien ou presque n’a fonctionné à Nice, Toulouse a été d’une grande réussite.

🔥 𝗛 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗛𝗜𝗗𝗔𝗟𝗚𝗢 ! Ça c'est du beau jeu, quel adjectif pour qualifier ce but ? #TFCOGCN pic.twitter.com/6vBcMUy98b — L1+ (@ligue1plus) January 17, 2026

D’un côté, Santiago Hidalgo a marqué son premier doublé en Ligue 1 au bout d’un joli mouvement collectif (1-0, 7e) et d’une frappe (2-1, 55e). De l’autre, Frank Magri a mis son premier but depuis près de trois mois (2-0, 45e). Enfin, Cristian Cásseres a probablement soigné ses adieux au Stadium d’un joli pointard (4-1, 74e). Le Vénézuélien, en instance de départ, n’a pas célébré.

Maudit Nice ?

Tout le contraire de Julián Vignolo, qui a inscrit son premier pion en Ligue 1 (5-1, 81e). Le pire, c’est que Nice n’a pas été si nul. Les Aiglons pensaient avoir fait le plus dur juste après la mi-temps après le but d’Elye Wahi, synonyme de 2-1 (49e). Mais l’OGCN a montré trop, beaucoup trop de faiblesses.

🎯 𝗠𝗔𝗚𝗥𝗜, 90 jours plus tard ! Son premier but depuis 3 mois, et Toulouse mène 2-0 #TFCOGCN pic.twitter.com/sGeMfnSrgI — L1+ (@ligue1plus) January 17, 2026

Maxime Dupé s’est loupé sur le deuxième but alors que Jonathan Clauss n’a pas été assez solide sur le quatrième, Ali Abdi a raté son contrôle sur le quatrième et personne n’a défendu sur le cinquième. Claude Puel connaît sa première désillusion, et elle fait mal : Nice stagne à la quatorzième place. Retour à la réalité, moi j’retourne à la réalité.