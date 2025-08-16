S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Nice-Toulouse (0-1)

Sidibé et Toulouse surprennent les Niçois

UL
Sidibé et Toulouse surprennent les Niçois

Nice 0-1 Toulouse

But : Sidibé (90e) pour les Toulousains

Le premier 0-0 de l’histoire de Ligue 1+ attendra.

Après un tour préliminaire de Ligue des champions totalement foiré contre Benfica, les Niçois se devaient de bien lancer leur saison en championnat. Mais Toulouse a surpris les Aiglons, et sur le gong (1-0). Après un tifo de la Brigade Sud qui aura vu Jacques Médecin et d’autres illustres Niçois être honorés, les Sudistes de l’est et les Sudistes du milieu ont mis du temps à s’activer. Le match a véritablement commencé quand Yehvann Diouf a totalement foiré son contrôle, le gardien ne passant pas loin du contre son camp (18e). Côté toulousain, Yann Gboho s’est montré très mobile, notamment sur cette frappe au-dessus (45e +1). Le tir de Badredine Bouanani a mis un peu de pep’s à la seconde période (50e), lors de laquelle les deux équipes ont eu plus d’espace.

Un champion du monde, ça peut servir

Sur un centre du même Bouanani, les Niçois sont tombés sur Charlie Cresswell puis sur une belle claquette de Guillaume Restes (55e). Les deux 3-4-3 n’ont pas mis en valeur Terem Moffi, peu en vue ce samedi, alors que le jeune Alexis Vossah aurait pu débloquer la rencontre côté toulousain avec une reprise passée au-dessus (75e). Les deux équipes allaient signer le premier 0-0 de la jeune histoire de la chaîne Ligue 1+, quand Djibril Sidibé est allé au bout d’une percussion de Gboho : Santiago Hidalgo n’est pas parvenu à couper le centre au premier poteau, et le champion du monde 2018 a marqué en force (0-1, 90e). Inoffensif, Nice devra se reprendre contre Auxerre.

Rater sa prépa, et réussir sa rentrée : jolie leçon des Toulousains.

Nice (3-4-3) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong (Brahimi, 90e+1) – Clauss, Louchet (Abdul Samed, 77e), Boudaoui, Bard (cap.) – Bouanani (Diop, 76e), Moffi (Nguene, 76e), Jansson (Boga, 76e). Entraîneur : Franck Haise.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Sidibé, Cresswell, McKenzie (cap.) – Dønnum, Sauer (Vossah, 68e), Canvot, Methalie (Nicolaisen, 82e) – Edjouma (Kamanzi, 68e), Magri (Hidalgo, 75e), Gboho. Entraîneur : Carles Martínez Novell.

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine