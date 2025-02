Nice poursuit son ascension, Le Havre sombre et Strasbourg cale

Dans ce multiplex de la 23e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a enchaîné un troisième succès de rang face à Montpellier (2-0) et revient dans le rétro de l’OM. Dans les autres rencontres, Strasbourg et Brest se sont quittés sur un nul (0-0) dans un duel d’outsiders et Le Havre a sombré face au Téfécé (1-4).

Elle avance sans faire de bruit, presque masquée, mais elle avance. L’équipe de Franck Haise a de la ressource et elle l’a montré pour se débarrasser plutôt tranquillement de Montpellier, lanterne rouge, ce dimanche à l’Allianz Riviera (2-0). Grâce à un tir poteau rentrant de Jonathan Clauss, parfaitement lancé par Evann Guessand et un second pion de Hicham Boudaoui bien servi par l’altruiste Gaëtan Laborde, l’OGC Nice fait un solide troisième de Ligue 1 et n’est plus qu’à trois petites unités de l’OM.

L’autre formation qui s’est offert un après-midi au soleil, c’est le Téfécé. En déplacement au Havre, les Violets ont offert le but de l’année pour démarrer leur récital lorsque Zakaria Aboukhlal s’est envolé dans le ciel normand pour claquer un ciseau de toute beauté. Si Issa Soumaré a un temps penser sonner la charge côté havrais en égalisant d’un coup de casque, le penalty offert à Vincent Sierro couplé à l’exclusion de Junior Mwanga en cinq minutes a tué les espoirs du club doyen. Aron Dønnum puis une volée de Franck Magri se sont chargés de corser l’addition (4-1) pour des Toulousains qui restent dans la première partie de tableau. Enfin la rencontre entre Strasbourg et Brest (0-0) a accouché d’un nul au terme d’un match où les Strasbourgeois ont eu les plus belles occasions, sans conclure. Un peu comme Jean-Claude Dusse.

| Chef-d’œuvre pour le @ToulouseFC ! Le ciseau exceptionnel de Zakaria Aboukhlal, candidat au plus beau but de la saison ? Suivez le match en live sur DAZN : https://t.co/S3eetI4ecN#HACTFC pic.twitter.com/QtL0fq8c9e — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

Les résultats du multiplex de la 23e journée de Ligue 1 :

Le Havre 1-4 Toulouse

Buts : Soumaré (51e) pour Le Havre // Aboukhlal (9e), Sierro (SP 55e), Dönnum (64e), Magri (77e) pour le Téfécé

Exclusion : Mwanga (59e) côté havrais

Strasbourg 0-0 Brest

Nice 2-0 Montpellier

Buts : Clauss (30e), Boudaoui (65e) pour les Aiglons

