Mayence vire son entraîneur

C’est tchao.

Bon dernier de Bundesliga, Mayence a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Bo Henriksen. Le club allemand a fait l’annonce sur son compte X, ce mercredi. L’entraîneur danois était à la tête de l’équipe depuis février 2024. En attendant de trouver un remplaçant, Benhamin Hoffmann, l’entraîneur des U23, assurera l’intérim.

Danke für Alles, Bo! ❤️🤍 Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Die sportliche Führung des Vereins und der dänische Fußballehrer haben sich am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt. (1/2) pic.twitter.com/ys0LnCmjZT — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 3, 2025

Un bilan contrasté

Parvenu à maintenir Die Nullfünfer à son arrivée, le technicien de 50 ans, passé par le FC Zurich ou encore Midtjylland, avait réussi à terminer à la 6e place du championnat avec les siens la saison précédente, une première depuis 2015-2016. Mais lors de cet exercice, les choses sont bien plus compliquées. Malgré sa cinquième place en phase régulière de la Ligue Conférence, Mayence ne compte que 6 points en 12 journées de championnat.

Le changement, c’est maintenant ?

Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain