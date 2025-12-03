S’abonner au mag
Mayence vire son entraîneur

C’est tchao.

Bon dernier de Bundesliga, Mayence a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Bo Henriksen. Le club allemand a fait l’annonce sur son compte X, ce mercredi. L’entraîneur danois était à la tête de l’équipe depuis février 2024. En attendant de trouver un remplaçant, Benhamin Hoffmann, l’entraîneur des U23, assurera l’intérim.

Un bilan contrasté

Parvenu à maintenir Die Nullfünfer à son arrivée, le technicien de 50 ans, passé par le FC Zurich ou encore Midtjylland, avait réussi à terminer à la 6e place du championnat avec les siens la saison précédente, une première depuis 2015-2016. Mais lors de cet exercice, les choses sont bien plus compliquées. Malgré sa cinquième place en phase régulière de la Ligue Conférence, Mayence ne compte que 6 points en 12 journées de championnat. 

Le changement, c’est maintenant ?

