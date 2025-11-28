Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain

Le numéro 6 de Zrinjski, c’est fort de ouf !

Ħamrun-Lincoln en Coupe d’Europe, ça valait le détour, non ? Les Maltais du Ħamrun Spartans, qui avaient déjà participé à l’ancienne Coupe des clubs champions dans les années 1980, sont sortis vainqueurs du duel des petits poucets après une belle partie de boxe et deux cartons rouges (3-1). Dans les années 1980 et 1990, le club avait déjà fait plusieurs apparitions européennes, avec notamment quatre participations à l’ancienne Coupe des clubs champions. Ils enregistrent leur première victoire en Ligue Conférence, alors que les Gibraltariens de Lincoln avaient déjà gagné, fin octobre.

Aberdeen, futur adversaire de Strasbourg et emmené par le magnifique Adil Aouchiche, n’a pas fait mieux qu’un match nul contre les Arméniens du Noah FC (1-1). Dans un autre duel chelou, les Kosovares de Drita ont battu les Macédoniens du Nord de Shkendija (1-0).

Samsunspor and Strasbourg lead the way 🔝#UECL pic.twitter.com/4aDOeMEKvn — UEFA Conference League (@Conf_League) November 27, 2025

Triplé pour un ancien niçois

Sinon, l’ancien du Paris FC Lamine Diaby-Fadigua a marqué un triplé avec le Raków Częstochowa contre le Rapid Vienne (4-1). Puisqu’une étiquette, ça colle à la peau, rappelons que c’est lui qui avait été accusé du vol de la montre de Kasper Dolberg à Nice. Et oui, c’était la soirée des Niçois.

Autre surprise de ce jeudi soir qui n’a rien à envier à une soirée d’intégration : la victoire de l’Universitatea Craiova. Le troisième du championnat roumain a fait tomber Mayence (1-0). C’est donc Samsunspor, qui n’a rien à voir avec la marque de téléphone, qui est leader de la compète après son match nul contre les Islandais du Breidablik. Tanguy Coulibaly et Olivier Ntcham, anciens du championnat de France, n’ont pas participé au déplacement.

La Ligue Conférence pour l’Uefa, c’est un peu l’ancien Régime : amusez-vous bien, les gueux, on récupère l’argent à la fin !

