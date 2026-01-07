Mattéo Guendouzi pourrait changer d’air

Nouvelle année, nouveau milieu de terrain.

Fenerbahçe est sur le point de s’attacher les services de Mattéo Guendouzi. Selon les informations de Fabrizio Romano, la Lazio et le club stambouliote se seraient mis d’accord sur un transfert global de 29 millions d’euros. Une belle opération pour la Lazio, qui avait payé seulement 13 millions à Marseille à l’été 2024.

Un message clair à Galatasaray

Le montant de la transaction a poussé la Lazio à accepter de laisser partir Guendouzi. Sinon, il aurait été impensable pour le club romain de se séparer de l’un de ses titulaires en pleine saison. Pour Fenerbahçe, actuel deuxième de Süper Lig, ce transfert envoie un signal fort à ses rivaux, dont le leader Galatasaray : le club jaune et bleu entend enfin remporter le championnat turc après 12 ans de disette. Pour cela, le club est prêt à investir massivement, car les Canaris n’avaient jamais dépensé autant pour un joueur que ce qu’ils s’apprêtent à débourser pour Guendouzi.

Au moins, lui, on sait qu’il ne va pas en Turquie pour les cheveux.

