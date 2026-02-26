Les secrets de Franck Haise pour rester calme à Rennes

Encore une influence de Kendrick Lamar ? Avant la réception du Toulouse FC samedi, le désormais coach rennais Franck Haise axe son état d’esprit sur l’humilité et sur la tranquillité. « Il y a quatre victoires, tout le monde est content. Il y a quatre défaites, puis c’est la crise, s’est amusé celui qui s’est installé la semaine dernière à Rennes. Je vais rester très tranquille et très humble. Je vais essayer de faire de mon mieux avec tout le monde. »

Le secret de sa possible réussite en Bretagne ? Rester zen comme Zazie. « Nous serons toujours jugés de manière générale, explique-t-il. Un peu plus l’entraîneur sur ses résultats. Moi, il faut que j’arrive à me détacher des résultats pour créer les conditions des résultats. C’est ça le plus important, ce n’est pas toujours facile. »

Une première qui met en confiance

Et réussir à Rennes, ça veut dire qualif’ en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Sixièmes de Ligue 1 à seulement trois points de l’OM, les Rouge et Noir n’ont pas le droit à trop de faux pas, Strasbourg et Monaco les collant aux basques à trois longueurs.

« On essaie de faire des évolutions, aussi par rapport à ce que les joueurs ont comme attentes, commente Haise. C’est juste toujours s’adapter aux points forts de l’équipe et essayer de voir ce dont ils ont le plus besoin, ce qui les rassure le plus ou les met le plus en confiance. Donc, il y a forcément des choses à améliorer, mais il y a quand même eu de la consistance. »

Gagner 3-0 pour une première, ça permet de gagner du temps.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée