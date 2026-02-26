Selma Bacha et Naomi Feller forfaits pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2027

La tuile. Le couperet redouté est finalement tombé pour Selma Bacha. Touchée à la cheville lors du match face à Dijon (0-4) en Coupe LFFP le 14 février, la latérale de l’OL Lyonnes et des Bleues va de nouveau manquer le rassemblement de l’équipe de France à cause d’une entorse à la cheville droite. Tout comme l’attaquante du Real Madrid, Naomie Feller comme l’a annoncé la FFF dans un communiqué.

Naomie Feller et Selma Bacha, toutes deux arrivées blessées au rassemblement des Bleues ce mercredi, ont dû quitter le groupe France ❌ Elles ne seront pas remplacées. pic.twitter.com/Y20u3wDndq — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 26, 2026

Pas de remplaçantes appelées en renfort

L’absence de la numéro 4 des Bleues avait été anticipée par Laurent Bonadei, qui a convoqué 26 joueuses pour ce rassemblement, motivant ce choix en expliquant : « Selma Bacha et Alice Sombath sont en observation. On va voir comment ça va avancer dans la semaine. On joue dans 15 jours puis dans 18 jours, ça laisse du temps pour récupérer. » La Lyonnaise n’était d’ailleurs pas dans le groupe qui a affronté l’Olympique de Marseille le week-end dernier. Si Alice Sombath est finalement apte, ce ne sera pas le cas de Feller, victime d’une lourde chute contre Tenerife en championnat et qui « ne sera pas en mesure de reprendre avant le deuxième match des Bleues ».

Déjà absente lors de la double confrontation contre la Suède en petite finale de la Ligue des nations en novembre dernier à cause d’une gêne à l’ischio-jambier gauche, Bacha manquera donc les deux premiers matchs comptant pour la qualification à la Coupe du monde 2027 face à l’Irlande (3 mars) et la Pologne (7 mars).

Personne pour s’assurer du bon déroulé des parties de Uno lors de cette trêve internationale donc.

Laurent Bonadei déjà tourné vers la Coupe du monde 2027