La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti

Le véritable chat noir. Alors que la Juventus pensait renverser Galatasaray en étant en infériorité numérique pendant plus de la moitié de la rencontre, les Turinois sont finalement passés à la trappe après avoir encaissé deux buts en prolongation. Une nouvelle élimination pour Luciano Spalletti, la sixième en sept matchs à élimination directe en C1.

Naples version 2022-2023, seule éclaircie

Que ce soit sur le banc de l’AS Roma, du Zénith Saint-Pétersbourg ou de la Juventus, la route de la Ligue des champions s’est bien souvent arrêtée lors du premier match éliminatoire pour Luciano Spalletti. Seul le cru 2022-2023 s’est avéré meilleur pour le tacticien italien avec une élimination en quarts de finale par l’AC Milan (2-1 en score cumulé), après que les Partenopei ont triomphé de l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale cette saison-là.

Here we go again.

Inter et Juve éjectées, Atalanta miraculée : les visages multiples d’un calcio en plein doute

