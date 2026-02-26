- C1
- Barrages
- Juventus-Galatasaray (3-2)
La série noire se poursuit pour Luciano Spalletti
Le véritable chat noir. Alors que la Juventus pensait renverser Galatasaray en étant en infériorité numérique pendant plus de la moitié de la rencontre, les Turinois sont finalement passés à la trappe après avoir encaissé deux buts en prolongation. Une nouvelle élimination pour Luciano Spalletti, la sixième en sept matchs à élimination directe en C1.
Luciano Spalletti a été éliminé lors de 6 de ses 7 dernières confrontations en phase à élimination directe en Ligue des Champions sur le banc. #JUVGAL— Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2026
Naples version 2022-2023, seule éclaircie
Que ce soit sur le banc de l’AS Roma, du Zénith Saint-Pétersbourg ou de la Juventus, la route de la Ligue des champions s’est bien souvent arrêtée lors du premier match éliminatoire pour Luciano Spalletti. Seul le cru 2022-2023 s’est avéré meilleur pour le tacticien italien avec une élimination en quarts de finale par l’AC Milan (2-1 en score cumulé), après que les Partenopei ont triomphé de l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale cette saison-là.
LB