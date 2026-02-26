Sébastien Pocognoli peste sur l’arbitrage après l’élimination de Monaco

Passer à deux doigts d’éliminer le PSG, ça peut rendre mauvais perdant. L’entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, a pesté contre l’arbitrage après le match de barrage de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (2-2, 5-4 cumulé).

Pocognoli ne digère pas le rouge de Coulibaly

Pour lui, le carton rouge de Mamadou Coulibaly est peut-être un peu sévère. « Un carton avec un but immédiat. Pour moi, il n’est pas mérité. Je trouve qu’il est sévère, surtout que ses deux cartons se trouvent dans un laps de cinq minutes, râle le coach belge. Si l’arbitre le donne, il aurait aussi pu le donner à Hernandez. Coulibaly est un jeune joueur, Hernandez a gagné la Coupe du monde et c’est à lui qu’on dit de se calmer. Il y a deux poids, deux mesures. C’est arrivé trop souvent à Monaco. Il y a aussi un peu de colère. »

Prochaine échéance pour Monaco, samedi contre Angers. Actuellement 8es en Ligue 1, les Monégasques peuvent encore espérer accrocher une place européenne. Pour Paris, ils affronteront soit le FC Barcelone, soit Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Chacun sa route, chacun son chemin.

Pocognoli est rouche de colère.

