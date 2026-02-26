S’abonner au mag
Raúl Asencio donne des nouvelles rassurantes après sa sortie sur civière

Tout est bien qui finit bien. Évacué sur civière en fin de rencontre, après un choc aérien avec Eduardo Camavinga, Raúl Asencio a publié un post Instagram pour rassurer sur son état de santé. «  Merci pour tous vos messages d’encouragement ! C’était juste une frayeur !! Allez pour le prochain tour, HALA MADRID !!! », a-t-il écrit.

Les nouvelles rassurantes d’Arbeloa

Interrogé à la fin de la rencontre par Movistar, l’entraîneur merengue Álvaro Arbeloa avait déjà tenu à rassurer sur l’état de son défenseur central : « Il semblerait que ce soit lié à son cou. Ça n’a pas l’air grave, mais il est allé à l’hôpital et on espère que ce n’est qu’une frayeur. La chute a été violente et le voir sur la civière nous a donné la nausée. »

Des nouvelles rassurantes alors que le Real devra sans doute se passer de Kylian Mbappé quelque temps.

La qualification du Real Madrid est « une victoire contre le racisme » pour Aurélien Tchouaméni

