Ligue des champions : les infos sur le tirage au sort et les potentiels huitièmes de finale

Le moment des petites boules approche. Alors que la moitié des barrages ont offert leur verdict ce mardi soir, le tableau final de cette Ligue des champions cuvée 2026 commence à ressembler à quelque chose. Le tirage au sort sera effectué vendredi à 12 heures, une fois connue l’identité des derniers barragistes qualifiés. Avec la nouvelle formule, nul tirage au sort intégral : tout se joue au niveau des paires. Concentrez-vous, c’est une petite usine à gaz comme l’UEFA sait les faire.

Concrètement, les clubs directement qualifiés en huitièmes à l’issue de la phase de ligue forment quatre paires de têtes de série (paire des clubs classés 1 et 2, paire 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8). À chaque paire est associée un vainqueur de barrage. À l’issue du tirage, les clubs de chaque paire seront envoyés de part et d’autre du tableau. Ainsi, les équipes classées 3e et 4e ne pourront par exemple pas se rencontrer avant une éventuelle finale.

Un potentiel Real Madrid-Manchester City

Nouveauté cette saison, un avantage du terrain pour les matchs retours sera accordé aux têtes de série. Arsenal et le Bayern, classés respectivement 1er et 2e, joueront leur retour à domicile en jusqu’en demi-finales. Cet avantage s’étendra jusqu’au quarts pour les équipes 3 et 4, et ne concernera que les huitièmes pour celles classées de la 5e à la 8e place. Et si une tête de série est battue, son adversaire récupérera son avantage.

Quoi qu’il en soit, on a déjà une petite idée des potentielles affiches des huitièmes. Ainsi, l’Atlético, qualifié après sa victoire contre Bruges, jouera contre Liverpool ou Tottenham. Bodø/Glimt se coltinera de son côté le Sporting ou City, tandis que le Bayer Leverkusen affrontera le Bayern Munich ou Arsenal. Quant au vainqueur du barrage entre le PSG et Monaco, il jouera face au Barça ou à Chelsea.

Et le mieux dans tout ça, c’est que si un insipide Real-City est encore tiré, ce sera compensé par un chouette Bodø/Glimt-Sporting.

