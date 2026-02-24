L’incroyable Bodø/Glimt humilie l’Inter et fait tomber le finaliste

Inter Milan 1-2 Bodø/Glimt

Buts : Bastoni (76e) pour l’Inter // Hauger (58e) et Evjen (72e) pour les Norvégiens

Immense exploit de Bodø/Glimt ! Le club norvégien humilie le finaliste de la saison dernière chez lui avec un très lourd 5-2 en score cumulé. Écrasée, l’Inter Milan prend la porte et ne verra donc pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite à domicile contre les Norvégiens (1-2) ce mardi soir.

Battue 3-1 en Norvège la semaine passée, l’Inter n’avait pas le choix si elle voulait espérer poursuivre dans la compétition : il fallait mettre deux buts sans en encaisser pour au minimum arracher une prolongation. Mais ces buts de l’espoir ne sont jamais arrivés, et c’est même un but adverse qui a définitivement douché les espoirs déjà minces des Nerazzurri.

Historiques Norvégiens

Alors que les Norvégiens ont souffert – sans craquer – en première période, Manuel Akanji leur a offert presque sur un plateau d’argent l’ouverture du score en rendant involontairement le ballon à Blomberg, passeur décisif. Et parce que la soirée ne pouvait pas être pire pour l’Inter, c’est l’ancien attaquant de l’AC Milan Jens Petter Hauge qui a poussé le ballon au fond (0-1, 58e).

🥶 HAUGE POSE LA CLIM À GIUSEPPE MEAZZA ! L'Inter a 30 minutes pour réaliser un véritable exploit et marquer 3 buts sur CANAL+FOOT 🖥️#INTBOD | #UCL pic.twitter.com/FRc2tjDQtN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 24, 2026

Le défenseur suisse aurait pu se racheter, mais sa frappe s’est échouée sur le poteau (69e), sans que Marcus Thuram ne parvienne à bien reprendre le ballon. Sous les yeux de Lautaro Martinez blessé, Hakon Ejven a crucifié les Interistes d’une frappe parfaite au bout d’un magnifique mouvement collectif (0-2, 72e), quatre minutes avant qu’Alessandro Bastoni, avec de la réussite, ne rallume la flamme (1-2, 76e)… mais trop tard. Ce sont bien les Norvégiens qui seront au rendez-vous des huitièmes : ce sera soit face à Manchester City pour des retrouvailles, soit face au Sporting.

Bonne nouvelle pour l’Inter, elle ne pourra pas prendre une manita en finale.

Inter Milan : Sommer – Bastoni, Akanji, Bisseck – Di Marco, Zieliński, Barella, Frattesi, Luis Enrique – Thuram, Esposito.

Bodø/Glimt : Haikin – Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold – Berg, Brunstad Fet, Evjen – Hauge, Hogh, Blomberg.

Bodø/Glimt éblouit l’Inter