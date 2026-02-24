Newcastle file tranquillement en huitièmes

Newcastle 3-2 Qarabağ

Buts : Tonali (5e), Joelinton (6e), Botman (52e) pour les Magpies // Durán (50e) et Cafarquliyev (57e) pour Qarabağ

Newcastle, c’est pas Gijón, c’est pas Valladolid. Malgré deux buts encaissés, les Magpies rejoignent les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois grâce à leur victoire 9-3 en cumulé contre Qarabağ. Victorieux 6-1 en terre azerbaïdjanaise au match aller, Newcastle tremblait peu pour sa qualification, et le club de Premier League a définitivement enterré les espoirs (il y en avait ?) de Qarabağ ce mardi soir pour le match retour.

Trois buts en sept minutes après la pause

Il ne fallait pas allumer la télévision en retard puisque Newcastle menait déjà 2-0 après sept minutes de jeu grâce à Sandro Tonali (5e) puis Joelinton (6e). Logiquement très sereins pour la qualification avec leur large avance, les Anglais se sont un peu reposés sur leurs lauriers et ont vu Camillo Duran réduire la marque d’une frappe croisée (2-1, 50e). Mais les espoirs de Qarabağ d’arracher le match nul n’ont pas duré longtemps puisqu’une tête de Sven Botman sur corner a redonné deux buts d’avance deux minutes plus tard (3-1, 52e).

Lourdement éliminés, les Azerbaïdjanais peuvent se consoler avec le dernier but inscrit de la rencontre, riche en filets troués comme à l’aller. Après le pénalty repoussé par Aaron Ramsdale, Elvin Cafarquliyev a bien suivi et a surgi pour glisser le ballon dans les buts sans que le gardien anglais puisse s’opposer une deuxième fois (3-2, 57e).

Barcelone ou Chelsea en huitièmes, le déplacement sera moins loin cette fois pour Newcastle.

