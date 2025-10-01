Newcastle tabasse l’Union saint-gilloise, Qarabağ et Zoubir disposent de Copenhague

Malgré toute sa bonne volonté, l’Union saint-gilloise s’est fait ouvrir à domicile par Newcastle (0-4) pour le début de cette deuxième journée de Ligue des champions. L’ouverture du score de Nick Woltemade, le doublé sur penalty d’Anthony Gordon et le dernier pion signé Harvey Barnes ont écœuré les locaux, qui s’étaient pourtant illustrés lors de la première journée avec un succès sur la pelouse du PSV (1-3). Les Magpies, de leur côté, prennent leurs premiers points, après la défaite contre le Barça (1-2).

À Bakou, à des milliers de kilomètres de là, l’immense Abdellah Zoubir, auteur du premier but avec le brassard au biceps, a permis à Qarabağ de taper Copenhague (2-0). Une stat folle, comme ça : le Franco-Marocain a marqué en tour principal de Ligue des champions pour la huitième saison consécutive, prouesse que seuls cinq autres joueurs ont réalisée. Et pas les derniers de la classe : Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah, Lautaro Martínez et Antoine Griezmann.

Union saint-gilloise 0-4 Newcastle

Buts : Woltemade (17e), A. Gordon (43e SP & 64e SP) & Barnes (80e)

Qarabağ 2-0 Copenhague

Buts : Zoubir (28e) & Addai (83e)