Qarabağ crée l’exploit à Benfica

Benfica 2-3 Qarabağ

Buts : Barrenechea (6e), Pavlidis (16e) pour Benfica // Leandro Andrade (30e), Durán (48e), Kashchuk (86e) pour Qarabağ

Grand favori face au 36e (sur 36) de la dernière Ligue Europa, Benfica s’est complètement sabordé face à Qarabağ qui, pour sa deuxième participation en C1, remporte sa toute première victoire dans la reine des compétitions européennes.

Les Portugais font rapidement honneur à leur statut en ouvrant le score par l’entremise d’Enzo Barrenechea. Sur un corner de Sudakov, l’Argentin décroise sa tête et laisse Kochalski complètement impuissant. Dix minutes plus tard, l’Ukrainien se montre à nouveau décisif. Son centre trompe deux défenseurs azerbaïdjanais et trouve Pavlidis qui n’a plus qu’à conclure pour faire le break. KO Qarabağ ? Ce serait oublier que le champion en titre a marqué au moins un but lors de ses 11 derniers matchs à l’extérieur. Leandro Andrade le prouve en récupérant une remise de Camilo Durán pour réduire la marque, complètement esseulé.

Remontada historique

Durán est quant à lui sur le point d’égaliser juste avant la pause, mais se heurte à un Trubin attentif. Au retour des vestiaires, le Colombien ne se manque pas. Après s’être défait de Silva, il trompe le gardien lisboète d’une jolie frappe croisée. Cette fois-ci, les sifflets du public portugais ne se cachent plus, d’autant plus que Bahlul Mustafazada aurait pu encore aggraver la marque si son coup de casque à l’heure de jeu n’avait pas été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu. Mais quand Oleksii Kashchuk scelle la marque azerbaïdjanaise de cette partie d’une frappe en pivot, la vidéo n’a rien à redire : ce sont six défenseurs de Benfica qui se sont fait avoir par trois attaquants de Qarabağ, dont l’ancien Grenoblois Abdellah Zoubir, aujourd’hui capitaine du club d’Agdam et qui, après avoir échoué six fois en barrages, vient de vivre la plus grande soirée européenne de l’histoire de son club.

Faut-il en conclure que Qarabağ est plus fort que l’OGC Nice et l’ensemble des adversaires français de Benfica ?

