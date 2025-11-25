Benfica enfonce l’Ajax, l’Union se relance à Galatasaray

2-0 plus 1-0 égalent ? L’apéro de cette cinquième journée de Ligue des champions : deux petits matchs et deux gros résultats très précieux pour les vainqueurs.

Benfica tout d’abord. Dans ce duel de fond de classement face à l’Ajax (dans quel monde vit-on pour écrire ça, sérieusement), Samuel Dahl a prouvé qu’il n’avait pas de temps à perdre. Le milieu suédois se montre attentif sur un ballon dégagé par Viteszlav Jaros. Sa frappe du gauche fait mouche, Benfica mène au score au bout de six minutes. Même si l’Ajax se montre globalement plus dangereux lors des 84 minutes restantes, le réveil est arrivé trop tard et les Amstellodamois se font breaker par Leandro Barreiro qui conclut efficacement un une-deux avec Fredrik Aursnes. De quoi rester englué à la dernière place du tableau de cette C1, tandis que les Lisboètes remontent au 29e rang. Une bouffée d’air bienvenue, mais encore très loin d’être synonyme de barrage.

L’Union ensuite. Après un démarrage encourageant face au PSV Eindhoven, les Saint-Gillois ont enchaîné trois défaites de suite. Visiblement, il fallait la pression et les sifflets du Rams Park d’Istanbul pour repartir de l’avant et valider son premier clean-sheet européen de la saison, sans Sébastien Pocognoli qui plus est. Au terme d’une première mi-temps très disputée, l’Union trouve enfin la faille peu avant l’heure de jeu par l’entremise de sa pépite Promise David, bien servi par un centre en retrait d’Adem Zorgane qui trouve le Canadien au point de penalty. Galatasaray va même terminer à dix après l’expulsion d’Arda Unyay à la toute fin du temps réglementaire et chute en dehors du top 8, tandis que l’USG, elle, remonte à la 18e place et reprend espoir de faire partie des barragistes.

Maintenant, il va falloir essayer de gagner à domicile, pour voir.

Ajax 0-2 Benfica

Buts : Dahl (6e), Barreiro (90e) pour Benfica

Galatasaray 0-1 Union saint-gilloise

But : David (57e) pour l’Union