Maurizio Sarri avoue ne pas connaître la nouvelle recrue de la Lazio

Au milieu de toute cette agitation sur le marché des transferts, même l’entraîneur de la Lazio semble perdre le fil. Ce jeudi, la Lazio a officialisé le transfert de Petar Ratkov, alors que Maurizio Sarri avait encore déclaré la veille ne pas connaître le joueur.

Lors de la conférence de presse suivant le match nul 2-2 contre la Fiorentina, pourtant menacée par la relégation, Sarri a admis que le Serbe ne lui disait rien jusqu’ici : « Je ne connais pas ce joueur et je ne suis pas le football autrichien. »

La confiance aveugle de Sarri en ses dirigeants

L’attaquant a signé un contrat courant jusqu’en 2030 et rejoint la Lazio pour un montant estimé à 13 millions d’euros. Il vient remplacer Valentín Castellanos, récemment transféré à West Ham. Au Red Bull Salzbourg, Ratkov s’est montré convaincant lors de la première moitié de saison, inscrivant 9 buts et délivrant 2 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga autrichienne.

L’entraîneur des Biancocelesti a toutefois ajouté qu’il faisait pleinement confiance aux dirigeants du club : « Nous verrons ses qualités et ses défauts, mais il sera certainement fort puisque le club l’a recruté. »

