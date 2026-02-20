Michael Carrick ne veut pas se prononcer sur les déclarations de Jim Ratcliffe, mais...

Mieux vaut tard que jamais ? Interrogé sur les déclarations de Jim Ratcliffe, le coach de Manchester United, Michael Carrick, a réagi pour la première fois ce vendredi lors de la conférence de presse précédant le match de lundi contre Everton.

Au départ, le technicien de 44 ans semblait vouloir éluder la question : « Sir Jim a fait une déclaration, puis le club a fait une déclaration. Ce n’est pas à moi d’ajouter quoi que ce soit. »

Une culture de respect mutuel

Finalement, Carrick a tenu à ajouter quelques mots : « En tant que joueur, membre du staff, supporter, je pense que nous sommes vraiment fiers de l’environnement et de la culture que nous avons au club. L’égalité, la diversité et le respect mutuel sont ce que nous essayons de faire vivre chaque jour. »

Sur le plan personnel, il se dit conscient que Manchester United rassemble des personnes de tous horizons et qu’il est « vraiment fier de ce que représente le club ».

Reste à savoir si ces propos amélioreront ses chances d’obtenir un poste permanent.

Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo