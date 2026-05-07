Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage

On l’a vu hurler à la lune (ou plutôt à l’injustice) dans la nuit munichoise un bon paquet de fois, on l’a aperçu tendu dans son blouson noir en sortant des vestiaires à la mi-temps. Alors qu’il avait scruté le formidable match aller depuis les tribunes du Parc, Vincent Kompany a vécu une soirée autrement plus compliquée ce mercredi à Munich, pour la demie retour entre son Bayern et le PSG.

Au centre de son courroux, quelques décisions arbitrales qui ne sont pas tombées du côté allemand de la tartine. « Par rapport aux décisions de l’arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et être donc expulsé dans son duel avec (Konrad) Laimer », ressassait-il face à la presse. M. João Pinheiro ne laissera donc pas un souvenir impérissable au coach belge, mais ce n’est pas le seul fait de jeu que ce dernier retiendra : « À Paris il n’y avait pas penalty sur la main de Davies (sur le but du 3-2 inscrit sur penalty par Dembélé, NDLR). Celui qui a un peu joué au football sait pertinemment que cette décision n’a pas été la bonne. »

« Paris est au top »

Désormais hors course, l’entraîneur du Bayern Munich sait tout de même saluer la performance du Paris Saint-Germain, globalement plus en maîtrise sur ce second acte : « Je ne peux pas être déçu. Bien sûr, au final, c’est frustrant. Nous aurions dû être davantage efficaces dans les seize mètres adverses. Bravo au Paris Saint-Germain, a-t-il lâché beau joueur. Nous avons disputé deux confrontations très serrées. Mais Paris est au top, c’est une équipe incroyable. Nous avons aussi gêné Paris dans le jeu, nous leur avons causé des problèmes. En Ligue des champions, ils ont toujours été meilleurs sur le terrain que chacun de leurs adversaires, sauf ce (mercredi) soir.

Ne reste plus qu’à se dire à l’année prochaine ? « La C1 est terminée pour nous, mais la saison prochaine, nous aurons de nouvelles ambitions. Je suis déjà très motivé. Je sais combien c’est difficile de gagner cette compétition, c’est souvent une question de détails, mais je sais aussi que nous pouvons mieux faire. J’espère aussi que certaines décisions de l’arbitre nous seront alors plus favorables. »

N’est pas le Real qui veut.

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