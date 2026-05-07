S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Bayern-PSG (1-1)

Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest

MBC
1 Réaction
Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest

Paris rime avec nostalgie. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée après son titre la saison dernière. La bande de Luis Enrique affrontera Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. La capitale hongroise où le PSG a déjà disputé deux rencontres de Coupe d’Europe.

Des matchs contre Vác et Upjset

Le 24 août 1994, le club de la capitale jouait face au Vác FC en tour préliminaire de la Ligue des champions. Résultat : une victoire 2-1 grâce à un doublé de Patrick Mboma. Huit ans après en 2002, le Paris Saint-Germain, entraîné à cette époque par Luis Fernandez, posait à nouveau ses valises à Budapest. Cette fois, un succès contre Ujpest sur la plus petite des marges 1-0 en 64e de finale aller de la Coupe de l’UEFA. Bilan de ces voyages en Hongrie : deux matchs deux victoires.

La passe de trois le 30 mai ?

Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage

MBC

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du Bayern
  • C1
  • Demies
  • Bayern-PSG (1-1)
Les notes du Bayern

Les notes du Bayern

Les notes du Bayern
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG va-t-il gagner la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
121
5
11
Revivez Bayern-PSG (1-1)
Revivez Bayern-PSG (1-1)

Revivez Bayern-PSG (1-1)

Revivez Bayern-PSG (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.