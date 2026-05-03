Pascal Dupraz charge Beye et Benatia

Tirer sur l’ambulance. Dans l’émission Les grandes gueules sur RMC, Pascal Dupraz est revenu sur la défaite humiliante de l’Olympique de Marseille face à Nantes samedi (3-0).

L’ancien entraîneur du TFC a d’abord été doux avec Beye, aka l’entraîneur qui a réalisé les pires débuts dans la cité phocéenne depuis 1984 : « J’ai presque envie de dire que celui qui a le moins de responsabilités, c’est Habib Beye. Il est là depuis moins longtemps que tous les autres. »

🗣💬 "Celui qui a le moins de responsabilités, c'est Habib Beye. Benatia, qui a dit qu'il ne restait pas mais défonce les joueurs, n'est plus crédible. Les joueurs s'en foutent." Pascal Dupraz pointe les responsabilités de la crise profonde à l'OM. pic.twitter.com/i3uVTRIE9b — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 3, 2026

« C’est ta responsabilité si les joueurs n’ont pas couru »

Avant d’être bien moins tendre par la suite : Sa déclaration après le match est ubuesque. « C’est ta responsabilité si les joueurs s’entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end, a pointé Dupraz. Il n’y a pas besoin de les clouer au pilori. C’est ta responsabilité si les joueurs n’ont pas couru. »

Visiblement en grande forme, l’ancien technicien d’Évian Thonon Gaillard ou encore Saint-Étienne s’est ensuite payé Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, Pablo Longoria mais aussi le directeur du football actuel, Medhi Benatia : « À partir du moment où il a dit qu’il démissionnait et qu’il reste, en se permettant de défoncer les joueurs après Lorient, comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte? Ils s’en foutent en fait, a déclaré Dupraz. Ils s’en foutent parce que Benatia s’en fout aussi de l’OM puisqu’il a acté son départ en fin de sai« »son ».

Et si c’était lui, le sauveur ?

Habib Beye pire coach des 38 derniers entraîneurs de Marseille