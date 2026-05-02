Pour Luis Enrique, le championnat reste ouvert

Et si le Lens-PSG du 13 mai ne comptait pas pour du beurre ? Ce n’est pas impensable, puisque le Paris Saint-Germain n’a pris qu’un point contre Lorient ce samedi (2-2). Les Sang et Or auront donc l’occasion de revenir à quatre unités en cas de victoire à Nice samedi soir. Au micro de beIN Sports, Luis Enrique a affiché quelques regrets.

« On a joué avec beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup, mais ils ont montré de l’ambition. On méritait de gagner, mais on a manqué d’un peu de chance à la fin, estime-t-il alors que Lucas Hernandez et Senny Mayulu ont touché le poteau dans les dix dernières minutes. Je ne suis pas content quand je ne gagne pas, mais il faut l’accepter. L’adversaire a de la qualité. On avait besoin des trois points, le championnat est encore un peu ouvert. »

Au-delà de sa situation personnelle, Lucho a tenu à applaudir les Merlus, qui ont neutralisé son équipe pour la deuxième fois de la saison. « La première chose que je voudrais dire, c’est que j’aime beaucoup la manière dont Lorient joue. Ils ont très bien joué cette saison contre nous », a salué l’Espagnol, fair-play.

Respect, Monsieur Pantaloni.

Revivez PSG-Lorient (2-2)