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Trabzonspor prépare son prochain choc en mode Marvel

JD
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Trabzonspor prépare son prochain choc en mode Marvel

Coût total de l’opération : 32 000 litres d’eau. Après que Galatasaray a pris une grosse option sur le prochain titre de champion de Turquie en battant Fenerbahçe qui s’est défait de son entraîneur Domenico Tedesco dans la foulée, il reste encore un choc à vivre d’ici la fin de la saison entre Trabzonspor et Göztepe.

Les premiers, troisièmes, peuvent passer devant Fener en cas de succès. Quant aux seconds, ils sont toujours officiellement en course pour la Ligue Conférence. Autrement dit, chacun aura gros à jouer ce samedi lors du coup d’envoi prévu à 19 heures.

Bienvenue à Hollywoodğlu

Et pour marquer le coup, la cellule comm’ de Trabzonspor a bossé d’arrache-pied pour sortir une vidéo d’avant-match sous la forme d’un court-métrage long de deux minutes, dans lequel on voit les joueurs des deux équipes s’affronter en mode Avengers au milieu des rues d’une ville en ruine. Pas besoin de parler anglais, ni turc, pour comprendre le scénario :

Petite précision pour ceux qui croient vraiment que la vidéo de ce chat qui fait du kung-fu est réelle : oui, là aussi c’est bien de l’IA.

Andre Onana dans le collimateur de la Fédé camerounaise

JD

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