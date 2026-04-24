Andre Onana dans le collimateur de la Fédé camerounaise

L’enfant terrible du football camerounais. Andre Onana a récemment critiqué la gestion de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), dans un live TikTok. « Je n’ai pas de problème avec la Fécafoot. Je suis en désaccord avec un individu qui utilise la fédération et l’équipe nationale pour régler ses comptes. Si tu n’es pas d’accord, on te “off”, a-t-il dénoncé. J’ai pris beaucoup de coups pour l’amour de notre pays. On m’a envoyé en retraite, mais aujourd’hui je ne peux que soutenir nos jeunes frères. »

Onana privé de sélection pendant plusieurs années ?

Les propos d’Onana visant Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise, seront à l’ordre de la prochaine Assemblée générale de la Fécafoot. L’actuel gardien de but de 30 ans risque d’être écarté de l’équipe nationale du Cameroun pendant plusieurs années, d’après Sport News Africa.

International depuis 2016, Onana s’est davantage fait remarquer pour des raisons extrasportives que pour ses prouesses. L’homme aux 53 sélections s’est fait exclure du groupe lors de la Coupe du monde 2022 et a tardivement rejoint les Lions indomptables à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, préférant jouer un match de championnat avec Manchester United.

Prêté à Trabzonspor, le portier a brillé sur le terrain de Samsunspor, en quarts de finale de la Coupe de Turquie ce jeudi. Au cours de la séance de tirs au but, Onana a stoppé trois tentatives adverses qui ont permis aux Bordo-Mavi de se qualifier dans le dernier carré.

🇨🇲🧤 Andre Onana saved 3 PENALTIES to serve Trabzonspor to the Turkish Cup semi-final! Meanwhile, Onuachu and Nwakaeme’s penalties ⚽️🔥 pic.twitter.com/RZP0p8QfBU — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) April 24, 2026

Les Lyonnais ne sont pas les seuls à briller en club, mais à avoir des soucis avec leur sélection nationale.

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