Robin Risser réagit à sa première convocation

Quelle saison ! S’il ne fallait citer qu’une seule surprise dans la liste des 26 que vient de communiquer Didier Deschamps, c’est peut-être lui : Robin Risser sera le troisième gardien de l’équipe de France au Mondial américain. Il accompagnera Mike Maignan et Brice Samba dans les buts des Bleus. Pas de Lucas Chevalier ni de Jean Butez, pas de Hugo Lloris, mais le portier lensois de 21 ans, qui réalise une superbe saison avec les Sang et Or.

« Un rêve qui se réalise »

« C’est une fierté, a commenté le portier originaire d’Alsace sur TF1. C’est quelque chose d’incroyable, je n’arrive pas à trouver les mots, c’est extraordinaire. Cela faisait partie de mes rêves, de mes objectifs, et ce soir, c’est un rêve qui se réalise. J’ai hâte de finir la saison et de me projeter dans la compétition. » Risser doit encore aller chercher la Coupe de France avec Lens, le vendredi 22 mai prochain.

L’heureux élu du soir.

Un Thauvin grand cru pour un RC Lens millésimé