Un Thauvin grand cru pour un RC Lens millésimé

Pour la première fois depuis 1998, le Racing Club de Lens retrouve la finale de la Coupe de France, qu'il n'a jamais gagnée. Au bout d'un match maîtrisé face à Toulouse (4-1), qui a vu Florian Thauvin briller de mille feux et justifier encore une fois pourquoi il est l'un des meilleurs coups de l'année sur le marché des transferts.

Pour lui, ce qui compte, ce n’est pas l’arrivée, c’est la quête. À 33 ans, avec un palmarès vierge de titre majeur en club, si ce n’est ce titre de champion de France de Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia, Florian Thauvin avait très certainement cette envie secrète au fond de lui, lorsqu’il a signé au Racing Club de Lens l’été dernier, de garnir son armoire à trophées et de davantage marquer l’histoire dans son pays. « C’est quelque chose que j’aimerais corriger, disait-il d’ailleurs dans L’Équipe avant la demi-finale de Coupe de France face à Toulouse, tout champion du monde qu’il est. Je ne m’imagine pas finir ma carrière comme ça. »

La force des échecs passés

Alors face au Tef’, il a décidé de montrer la voie. Et pas qu’un peu. Au sein d’un RC Lens qui a pu montrer quelques signaux inquiétants dans la gestion de ses émotions cette saison, Thauvin s’est appuyé sur son expérience et les matchs couperets qu’il a pu connaître, qui ont été de douloureux souvenirs, comme la finale de la Coupe de France 2016 et celle de la Ligue Europa 2018, toutes les deux perdues face à l’OM.

Dès la cinquième minute, alors que Toulouse avait bien mieux démarré, se portant dans le camp lensois sans frémir, quatre jours après avoir été renversés dans ce même Bollaert (de 2-0 à 2-3), Florian Thauvin s’infiltrait dans la surface, servi par Adrien Thomasson. Le champion du monde 2018 s’écroulait après un tacle quasi désespéré de Demba Diop. Après une interruption liée à la VAR, Thauvin prenait le ballon, avec une prise d’élan à ne pas montrer dans toutes les écoles de football, mais une finition clinique sur penalty (1-0, 9e). Bollaert, bouillonnant comme dans ses plus grands soirs, explosait. C’est Thauvin, encore, à peine dix minutes plus tard, qui était le passeur décisif sur le 2-0 signé Allan Saint-Maximin (2-0, 18e). Deux buts, trois passes décisives en trois matchs de Coupe de France. Sans forcer.

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Thauvin ne s’est pas arrêté là. Dans une débauche d’énergie de tous les instants, lui qui avait été préservé vendredi, n’entrant qu’à vingt minutes du terme, FloTov s’impliquait défensivement pour donner un coup de main à Saud Abdulhamid et ses coéquipiers. Tout en s’arrachant pour sauver une touche. Des signaux tant appréciés par Bollaert. Alors qu’une approximation de Samson Baidoo, et la réduction du score de Santiago Hidalgo, ont pu jeter un froid pendant un moment, le but du 3-1, signé Matthieu Udol, a pu permettre à tout Lens de souffler un bon coup. Et à Thauvin de jouer les chauffeurs de salle devant la tribune Marek. Du bruit, du bruit, toujours du bruit, il avait besoin de ça. Après la Marek en première période, c’est la tribune Delacourt qui accueillait les grands gestes de Thauvin après la pause pour toujours plus faire monter le volume sonore. Volume qui atteignait son plus haut à quinze minutes du terme quand sur un coup franc de… Florian Thauvin, le ballon était péniblement repoussé par Kjetil Haug, permettant à Abdulhamid de servir Adrien Thomasson (4-1, 74e).

« Une bonne contagion »

Cette fois, Lens était bel et bien en finale de la Coupe de France. Et Thauvin avait bien mérité sa standing ovation très appuyée de tout Bollaert, qu’il a fait chavirer de bonheur (78e). « C’est vrai qu’il a une manière, je pense, de gérer ces moments-là et ce genre de matchs particuliers, estimait Pierre Sage la semaine passée. Il le partage avec les autres, il ne le fait pas de manière très explicite, mais il le fait par l’attitude, par l’attention portée justement à cette compétition. Et aujourd’hui, on va s’appuyer sur lui notamment sur cet aspect. » Il n’a fait que confirmer après la partition de son joueur : « Il a même été exemplaire sur les tâches défensives. Il a fait deux ou trois retours en taclant. Et comme on le dit souvent, quand il fait des choses, il est vu par les autres. Et une bonne contagion s’opère suite à ça. »

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Le 22 mai prochain, Florian Thauvin aura une mission ultime : ramener la coupe dans sa nouvelle maison, Bollaert. S’il réussit, en plus de sa très bonne saison en Ligue 1 (9 buts, 5 passes décisives et une qualification en Ligue des champions quasiment validée), il apporterait la première Coupe de France de l’histoire du RC Lens. L’année de ses 120 ans. De quoi entrer directement dans le club des légendes des Sang & Or.

Thauvin rend un hommage appuyé à Deschamps