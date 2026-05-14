Camavinga absent, Mateta présent : la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde !

La dernière liste de Didier Deschamps à la tête des Bleus ressemble bien à une liste de Deschamps : des meubles et une surprise par-ci, par-là. Le sélectionneur s’est présenté dans son costume préféré sur le plateau de Gilles Bouleau, ce jeudi soir, pour annoncer les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin prochain.

La belle semaine de Risser, les surprises Mateta et Lacroix

Les premières tendances de l’après-midi ont été confirmées, avec trois joueurs qui ont dû exploser de joie devant leur télé. D’abord Robin Risser, le seul novice du groupe, appelé pour camper le rôle du troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba. Une sacrée semaine pour celui qui a été élu meilleur gardien de la saison de Ligue 1 lundi, et qui a donc été préféré à Lucas Chevalier, à la cave au PSG et blessé en ce moment, ou encore à Hugo Lloris, qui avait fait acte de candidature pour un retour.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

L’autre incertitude concernait le remplaçant de Hugo Ekitiké, malheureusement blessé avec Liverpool le mois dernier et forfait pour la compétition. Si Randal Kolo Muani semblait tenir la corde pour se faire une place dans le secteur offensif, Jean-Philippe Mateta lui a grillé la politesse et sera de la partie après un retour réussi avec Crystal Palace ces dernières semaines. Une surprise venue des Eagles en cachant une autre : Maxence Lacroix, appelé pour la première fois en mars, fera également partie de l’aventure au détriment d’un milieu de terrain, Eduardo Camavinga, finalement absent après une saison compliquée.

Pour le reste, c’est du grand classique. Les frères Hernandez sont bien là en défense, aux côtés des habituels tauliers de l’équipe de France ces derniers mois. N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery composent les milieux de terrain, quand le secteur offensif que le monde nous envierait (attention à ne pas le dire trop fort…) pourra compter sur Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Michael Olise, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et donc Mateta.

Le menu est connu, les ingrédients aussi : il ne reste plus qu’à nous régaler.

La liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde 2026

Mike Maignan (AC Milan) Robin Risser (Lens) Brice Samba (Rennes)

Lucas Digne (Aston Villa) Malo Gusto (Chelsea) Lucas Hernandez (PSG) Theo Hernandez (Al-Hilal) Ibrahima Konaté (Liverpool) Jules Koundé (Barcelone) Maxence Lacroix (Crystal Palace) William Saliba (Arsenal) Dayot Upamecano (Bayern Munich)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe) Manu Koné (AS Roma) Adrien Rabiot (AC Milan) Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Warren Zaïre-Emery (PSG)

Maghnes Akliouche (Monaco) Bradley Barcola (PSG) Rayan Cherki (Manchester City) Ousmane Dembélé (PSG) Désiré Doué (PSG) Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) Kylian Mbappé (Real Madrid) Michael Olise (Bayern Munich) Marcus Thuram (Inter)

Le championnat le plus représenté de la liste des Bleus est...