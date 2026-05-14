Deux cracks français nommés pour le trophée de meilleur jeune de Premier League

Instant cocorico ! Ce jeudi, la Premier League a dévoilé les noms des huit joueurs nommés pour le trophée de meilleur jeune de la saison. Parmi eux, deux Français : le Cityzen Rayan Cherki, et la belle surprise de Bournemouth Eli Junior Kroupi, tous deux nommés pour leur premier exercice dans le championnat anglais. Ils prétendront à cette distinction en compagnie de Mateus Fernandes (West Ham), Lewis Hall (Newcastle), Michael Kayode (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City) et Alex Scott (Bournemouth). Les votes, mélangés avec l’avis d’un jury d’experts, sont ouverts jusqu’à lundi prochain.

The youngsters who have made their mark in 2025/26 💫 Vote now for your Young Player of the Season ⬇️ — Premier League (@premierleague) May 14, 2026

De leur côté, nos deux Français ont des arguments à faire valoir. Avec City, Rayan Cherki s’est imposé comme titulaire, devenant selon certains bruits de couloir le chouchou de Pep Guardiola, avec un rendement très bon (4 buts pour 12 passes décisives). Il apparaît comme l’un des favoris pour le trophée. Le mot sensation est aussi valable pour décrire la première saison anglaise d’Eli Junior Kroupi, auteur du haut de ses 19 ans de 12 réalisations avec les Cherries, que certains aimeraient voir comme la surprise de la liste de Didier Deschamps, qui va être annoncée ce jeudi soir.

En revanche : pas de Français dans les « meilleurs joueurs de la saison »…

Pour remercier les supporters de Bournemouth, Semenyo se paie une page de pub dans le journal local