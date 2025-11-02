S’abonner au mag
  • Premier League
  • J10
  • Manchester City-Bournemouth (3-1)

Haaland et City terrorisent Bournemouth

TB
Haaland et City terrorisent Bournemouth

  Manchester City 3-1 Bournemouth

Buts : Haaland (17e et 33e) et O’Reilly (60e) pour les Cityzens // Adams (25e) pour les Cherries

Remballez vos Harry Kane et Kylian Mbappé.

Porté par un doublé d’Erling Haaland en une demi-heure, Manchester City s’est tranquillement imposé contre Bournemouth (3-1). Une victoire qui lui permet de reprendre sa place de dauphin, à bonne distance d’Arsenal.

Un succès dessiné par la connexion entre Rayan Cherki, de retour dans le onze de départ, et Erling Haaland. Sur le premier but, c’est de la tête que l’ancien Lyonnais envoie son buteur en série foncer comme un taureau dans le dos de la défense (1-0, 17e). Sur le deuxième, c’est d’une subtile ouverture qu’il l’envoie dribbler Đorđe Petrović pour redonner l’avantage aux Skyblues (2-1, 33e). Car entre-temps, Tyler Adams avait profité d’une faute de main de Gianluigi Donnarumma sur corner (tiens tiens) pour égaliser (1-1, 25e). Sans conséquences pour la bande de Pep Guardiola.

Un rare avertissement insuffisant pour faire trembler City, qui reprend tranquillement sa marche en avant dans la foulée. Si Haaland manque le triplé sur un exploit individuel de Jérémy Doku, c’est Nico O’Reilly qui s’occupe de mettre fin au suspense à l’heure de jeu, d’une frappe croisée après s’être avancé dans la surface sans être attaqué (3-1, 60e). De quoi permettre à son équipe d’entrer en gestion d’une fin de match sans grande intensité. Avec ces trois points, les Mancuniens restent à six points d’Arsenal.

Non, la course au titre n’est pas morte.

Premier League : Haaland et City prennent la tête, triplé de Mateta avec Palace !

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Brest-Lyon (0-0)
Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)
01
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!