Haaland et City terrorisent Bournemouth

Manchester City 3-1 Bournemouth

Buts : Haaland (17e et 33e) et O’Reilly (60e) pour les Cityzens // Adams (25e) pour les Cherries

Remballez vos Harry Kane et Kylian Mbappé.

Porté par un doublé d’Erling Haaland en une demi-heure, Manchester City s’est tranquillement imposé contre Bournemouth (3-1). Une victoire qui lui permet de reprendre sa place de dauphin, à bonne distance d’Arsenal.

Un succès dessiné par la connexion entre Rayan Cherki, de retour dans le onze de départ, et Erling Haaland. Sur le premier but, c’est de la tête que l’ancien Lyonnais envoie son buteur en série foncer comme un taureau dans le dos de la défense (1-0, 17e). Sur le deuxième, c’est d’une subtile ouverture qu’il l’envoie dribbler Đorđe Petrović pour redonner l’avantage aux Skyblues (2-1, 33e). Car entre-temps, Tyler Adams avait profité d’une faute de main de Gianluigi Donnarumma sur corner (tiens tiens) pour égaliser (1-1, 25e). Sans conséquences pour la bande de Pep Guardiola.

RAYAN CHERKI X ERLING HAALAND 🔥 🇫🇷 Le Français envoie parfaitement le cyborg en profondeur pour l'ouverture du score des Cityzens sur CANAL+ !#MCIBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/eHSxsSvhqK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 2, 2025

Un rare avertissement insuffisant pour faire trembler City, qui reprend tranquillement sa marche en avant dans la foulée. Si Haaland manque le triplé sur un exploit individuel de Jérémy Doku, c’est Nico O’Reilly qui s’occupe de mettre fin au suspense à l’heure de jeu, d’une frappe croisée après s’être avancé dans la surface sans être attaqué (3-1, 60e). De quoi permettre à son équipe d’entrer en gestion d’une fin de match sans grande intensité. Avec ces trois points, les Mancuniens restent à six points d’Arsenal.

Non, la course au titre n’est pas morte.

