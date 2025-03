En deux temps, City écarte Bournemouth et rejoint les demi-finales de la Cup

Bournemouth 1-2 Manchester City

Buts : Evanilson (21e) pour les Cherries // Haaland (49e) & Marmoush (63e) pour les Skyblues

Manchester City peut encore éviter la saison blanche !

Largué en championnat, éliminé en Ligue des champions, Manchester City pourra sauver sa saison à Wembley. En éliminant Bournemouth, les joueurs de Pep Guardiola se sont offert une septième demi-finale de Cup consécutive, et retrouveront Nottingham Forest aux portes de la finale.

Un soulagement pour le tenant du titre, qui a dû croire que la réussite l’avait définitivement fui quand au terme des 45 premières minutes, il a rejoint les vestiaires en étant mené un but à zéro, après un but du Brésilien Evanilson que Justin Kluivert aurait certainement adoré se voir accorder. Un avantage au score notamment lié à la maladresse d’Erling Haaland, inefficace au possible, avec une tête manquée, un face à face gâché face à Kepa Arrizabalaga, et surtout un penalty manqué devant le portier espagnol.

Omar Marmoush with the finish for @ManCity 🇪🇬 He's been on the pitch for less than 2 minutes 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/uArYUsexFy — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025

Heureusement pour les Skyblues, le Norvégien s’est réveillé et les entrants ont fait la différence. Bien plus tranchants en seconde, notamment grâce à la sortie de banc du jeune Nico O’Reilly (20 piges), les visiteurs ont très vite égalisé par l’intermédiaire de… Haaland, planqué au second poteau et bien servi par ledit O’Reilly. Si le cyborg au catogan est sorti blessé à l’heure de jeu, son remplaçant Omar Marmoush n’a pas tardé pour se mettre en valeur, en donnant l’avantage aux siens deux minutes assisté par O’Reilly, décidément dans tous les bons coups. C’en était trop pour les Cherries, qui ont arrêté de jouer et d’y croire, au point de se montrer inoffensifs jusqu’au coup de sifflet final.

Victoire sans trop de saveur mais victoire importantissime, pour City.

Cherries, j’ai rétréci les gros