Un incroyable tifo pour la dernière de Kevin De Bruyne avec Manchester City

Il n’a pas marqué, il n’a pas délivré de passe décisive, il n’a même pas joué 90 minutes, mais, ce mardi soir, Kevin De Bruyne a tout de même eu droit à des adieux en beauté pour sa dernière avec Manchester City. Au-delà de la victoire des Skyblues face à Bournemouth (3-1, un succès qui, à une journée de la fin, conforte leur place dans le groupe qui disputera la prochaine Ligue des champions), l’Etihad Stadium a vibré pour sa légende belge qui, après 421 matchs passés à porter le maillot des Citizens, s’envolera vers une destination (encore) inconnue la saison prochaine.

KING KEV 👑 L'hommage de l'Etihad Stadium pour la dernière à domicile de Kevin De Bruyne avec Manchester City 🩵#MCIBOU c'est maintenant sur CANAL+FOOT ⚡️ pic.twitter.com/kfiIZx51H7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 20, 2025

Pour rendre hommage au rouquin tueur (108 buts, 177 assists depuis dix ans, toutes compétitions confondues), la tribune latérale a déployé un grand tifo voile représentant De Bruyne en train de faire ses lacets, accompagné de sa signature et d’un surnom qui le suivra désormais à vie (même en MLS ou en Arabie saoudite) : King Kev.

Kevin De Bruyne a eu droit à des adieux à la hauteur de la légende de Manchester City qu'il est pour son dernier match à l'Etihad Stadium. 🩵🤍 Foutue poussière dans l'oeil. 🥺 #RTLsports pic.twitter.com/usJUbM78gh — RTL sports (@RTLsportsbe) May 21, 2025

Vu son palmarès, six titres de champion, deux Coupes d’Angleterre, trois Coupes de la Ligue et autant de Community Shields, sans oublier une Ligue des champions, on peut effectivement se dire que le surnom n’est pas volé.

En revanche, au niveau du temps passé à la réalisation du tifo, les seuls qui peuvent vraiment lutter avec cette œuvre d’art sont les supporters du Real Madrid.

