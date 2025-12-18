Auxerre a un renfort offensif dans le viseur

C’est l’heure des revanchards.

Comme Nantes avec Rémy Cabella, un autre mal classé de Ligue 1 cherche à se renforcer avec des joueurs confirmés. Selon L’Équipe, l’AJ Auxerre chercherait à attirer Romain Faivre pour mener à bien sa mission maintien. L’ailier de 27 ans appartient à Bournemouth et, après des prêts à Lorient et Brest les années précédentes, traîne son spleen dans le club saoudien d’Al-Taawoun (cinq matchs, un but, plus d’apparition depuis le 23 octobre), toujours en prêt.

Sur les traces de Hamed Junior Traoré ?

Les Icaunais auraient tenté sans insister la piste Gaëtan Perrin, parti l’été dernier à Krasnodar, mais doivent s’activer pour quitter cette place de barragiste et réparer cette attaque défaillante (14 buts, deuxième pire total du championnat). Pour profiter du talent de Faivre (29 buts en 135 matchs de Ligue 1), le club bourguignon est donc entré en négociation avec les Cherries, eux qui leur avaient déjà filé Hamed Junior Traoré la saison dernière.

Et sinon, Djibril Cissé est toujours chaud d’atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1.

