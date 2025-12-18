S’abonner au mag
  • France
  • AJ Auxerre

Auxerre a un renfort offensif dans le viseur

MR
Auxerre a un renfort offensif dans le viseur

C’est l’heure des revanchards.

Comme Nantes avec Rémy Cabella, un autre mal classé de Ligue 1 cherche à se renforcer avec des joueurs confirmés. Selon L’Équipe, l’AJ Auxerre chercherait à attirer Romain Faivre pour mener à bien sa mission maintien. L’ailier de 27 ans appartient à Bournemouth et, après des prêts à Lorient et Brest les années précédentes, traîne son spleen dans le club saoudien d’Al-Taawoun (cinq matchs, un but, plus d’apparition depuis le 23 octobre), toujours en prêt.

Sur les traces de Hamed Junior Traoré ?

Les Icaunais auraient tenté sans insister la piste Gaëtan Perrin, parti l’été dernier à Krasnodar, mais doivent s’activer pour quitter cette place de barragiste et réparer cette attaque défaillante (14 buts, deuxième pire total du championnat). Pour profiter du talent de Faivre (29 buts en 135 matchs de Ligue 1), le club bourguignon est donc entré en négociation avec les Cherries, eux qui leur avaient déjà filé Hamed Junior Traoré la saison dernière.

Et sinon, Djibril Cissé est toujours chaud d’atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1.

Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

MR

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
100
23

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!