La destination décevante de Gaëtan Perrin

Gaëtan Perrin, dix de retrouvés ?

Après le vol délibéré de Jubal, parti librement en Russie, Krasnodar a décidé de refaire le coup. Gaëtan Perrin, grand ailier du football français, va faire ses valises et partir s’installer dans le royaume de Vladimir Poutine. Le montant ? Un pauvre chèque d’environ 4,7 millions d’euros, empêchant forcément les clubs français de se jeter dessus. La crise, vous comprenez…

Post Instagram Voir sur instagram.com

La magie disparaît peu à peu au pays auxerrois

Avec ses dix buts et onze passes décisives, l’Auxerrois avait fait trembler le stade de l’Abbé-Deschamps pendant cette saison de Ligue 1 et ses quatre exercices passés au club. Une saison finie en apothéose avec un maintien acquis avec facilité et voilà le deuxième magicien de cette équipe parti, après son copain Gauthier Hein la saison dernière. Auxerre va devoir cravacher à présent pour parvenir à combler ce départ, plus celui de Hamed Traoré Junior.

La fin d’une ère, c’est certain.

Gaëtan Perrin va changer de championnat