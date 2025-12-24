Patrice Évra offre son déhanché pour Noël

Pat Santa… mais pas pour tout le monde

Noël n’attend personne, surtout pas Patrice Évra. L’ancien latéral a posté une vidéo de lui déguisé en Père Noël, en train de danser sur un remix de Jingle Bells avant de lâcher un très inspiré « Pat Santa ! » avant de gratifier la galerie avec un grand écart façon JCVD de Knysna. Barbe blanche, bonnet rouge, déhanchés maison, he loves this game hein.

À Manchester, Évra a rangé le bonnet

Parce que quand il s’agit de Manchester United, Évra ne rigole plus. Récemment, l’ex-capitaine a sévèrement recadré Rúben Amorim, rappelant qu’une nouvelle absence en Ligue des champions serait « une immense déception, un échec ». Pas de traîneau ici pour les méchants garçons d’Amorim.

Père Noël pour Instagram, Père Fouettard pour Old Trafford.

