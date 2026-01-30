Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo appellent à la mobilisation du monde du foot pour libérer Christophe Gleizes

Des mots pour des actes. Lors de la soirée de soutien à Christophe Gleizes qui s’est tenue ce jeudi au Bataclan, Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo ont appelé à la mobilisation. Pour rappel, notre collègue et ami est enfermé en Algérie et condamné à 7 ans de prison pour avoir exercé son métier de journaliste. Après les prises de parole de ses proches, c’était au tour de personnalités du football de s’exprimer.

« Tous les témoignages que j’ai montrent que dans sa geôle, il est fort, affirme le président de la Fédération française de football. Et ça, ça doit être aussi pour nous un axe de mobilisation parce qu’il nous donne l’exemple d’être fort. […] Je l’ai dit, pour qu’il y ait un grand mouvement qui puisse amener à sa libération, il faut qu’avec RSF, avec la famille, avec le CNOSF, avec toute la presse, nous mobilisions le plus de Français possible, pour que par tous les canaux possibles, nous puissions obtenir que le gouvernement algérien libère notre compatriote. »

Pour que des « noms importants » prennent aussi la parole

L’ancien footballeur international Vikash Dhorasoo a également pris le micro. « C’était important pour moi d’être là, pour représenter un peu les footballeurs, a déclaré l’ancien international français. Il était amoureux du football et ce que j’aimerais, c’est vraiment que d’autres footballeurs importants, des noms importants, prennent la parole et commencent à… »

Interrompu par les applaudissements d’une foule qui commence à entonner des « Zizou », l’ancien milieu de l’OL, de l’AC Milan et du PSG poursuit : « Ils sont libres de ne pas le faire, et ce sera grave pour Christophe, pas grave pour eux. […] J’ai pas besoin de citer de nom, vous savez qui sont les joueurs importants qui pourraient apporter un peu de poids à son combat et mettre la pression sur le gouvernement algérien pour qu’il sorte de là-bas. »

De votre côté, et quel que soit votre talent balle au pied, vous pouvez toujours signer la pétition pour appeler à la libération de Christophe.

