Kasper Schmeichel a certainement déjà joué le dernier match de sa carrière

Une blessure qui vient « corset » sa fin de carrière… Au micro de CBS Sport, Kasper Schmeichel a annoncé avoir peut-être joué le dernier match de sa carrière le 22 février dernier face au Hibernian FC. Le gardien danois, passé par Leicester, Nice, Anderlecht et actuellement au Celtic, explique qu’il a rencontré un spécialiste et que celui-ci lui a donné de mauvaises nouvelles : « Il semblerait que je doive subir deux chirurgies. Je me suis déchiré le biceps, le muscle rotateur, le labrum, tout ». Le quoi ?

« Pour le remettre en termes que vous pourriez comprendre, c’est comme si un joueur de champ se faisait les croisés et le tendon d’Achille en même temps. Je pourrais faire face à 10-12 mois de revalidation », éclaire Schmeichel, conscient qu’à 39 ans, la retraite le guette. On comprend tout de suite mieux.

Décider lui-même quand il arrête

« Je ne sais pas vraiment comment réagir à tout ça. J’ai peut-être disputé mon tout dernier match de foot. Je suis footballeur depuis le jour où je suis né. Une telle idée est bouleversante. J’ai beaucoup, beaucoup de mal à m’en rendre compte pour l’instant », raconte-t-il à l’antenne devant son père, Peter, qui, lui aussi, a été gardien.

Kasper Schmeichel a contribué à l’exploit de Leicester en 2016 mais estime que son plus gros challenge est à venir : « Si je parvenais à revenir après une blessure comme celle-ci, ce serait sans doute l’un des plus grands exploits de ma carrière. Je vais me battre, je vais tout tenter ».

C’est con, la place de gardien au Bayern venait de se libérer.

Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?