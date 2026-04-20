Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos

La belle histoire de la saison chez les Grenats : Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz. Annoncée par les médias depuis quelques jours, la signature du précieux sésame a été rendue officielle par le club ce lundi. Formé en Moselle, le joueur de 19 ans est lié avec l’actuel dernier de Ligue 1 jusqu’en 2027.

Joueur du FC Metz depuis l’âge de 8 ans 🥹 Fensch Voyages vous annonce la signature du premier contrat professionnel de Tahirys Dos Santos ! Félicitations Tahirys 👏 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2026

« Cette épreuve m’a rendu plus fort »

Le rescapé de l’incendie de Crans-Montana, le 1er janvier dernier, a partagé sa joie dans un communiqué publié sur le site du FC Metz : « Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents. Ils ont fait énormément de sacrifices pour que j’en arrive là aujourd’hui, et rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir. »

Il sera certainement plongé dans le grand bain la saison prochaine, en Ligue 2.

Le triste record égalé par Benoît Tavenot