Le Paris FC veut (déjà) déménager

Les Arnault n’ont pas le temps. Maintenu en Ligue 1 la première saison de son retour dans l’élite, le Paris FC veut accélérer son développement. Sous pavillon de la famille Arnault, le club parisien, installé à Jean-Bouin avec une affluence moyenne de plus de 16 000 spectateurs par match cette saison, verrait déjà plus grand que ses murs actuels.

Selon le Parisien, son propriétaire Antoine Arnault est déjà entré en discussions avec Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, pour (déjà) envisager un déménagement vers une enceinte d’une capacité comprise entre 30 000 et 35 000 supporters. Reste de savoir où, quand, comment…

Un retour au Parc des Princes ?

Selon le quotidien, plusieurs options sont envisagées pour le Paris FC, club qui ambitionne une qualification européenne d’ici 2029. La première, un retour à Charléty, à condition que l’enceinte, mal foutue pour accueillir des matchs de foot, soit rénovée. La deuxième, la construction d’un nouveau stade en région parisienne, un terrain très compliqué au vu de la pression urbaine et des contraintes en Île-de-France (le Paris Saint-Germain peut en témoigner).

Troisième et dernière option, plus improbable mais pas si illogique, un déménagement (ou un retour, pour les plus historiques !) à plus long terme de l’autre côté de la rue Claude Farrère… au Parc des Princes, dans le scénario où le PSG viendrait à construire sa propre enceinte.

Du jamais-vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)