Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs

Du balai ! Le Téfécé va connaître un sacré ménage cet été. Le club de la cité des violettes a acté le départ de six joueurs en fin de contrat, à travers un message posté sur les réseaux sociaux. En effet, Kjetil Haug, Alex Domínguez, Warren Kamanzi, Pape Bemba Diop (de retour à Strasbourg qui l’avait prêté), Frank Magri et Noah Lamandi ne joueront plus avec le TFC la saison prochaine.

Une fin de saison, c’est aussi le temps des au revoir. Merci Kjetil, Frank, Warren, Demba, Alex et Noah 💜 Pour votre engagement, votre état d’esprit et tout ce que vous avez donné pour le maillot violet. Merci pour tout, et bonne route à tous ! pic.twitter.com/sriENWkp7v — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 19, 2026

Un nouveau départ

Les dirigeants de l’équipe préférée de Big Flo et Oli auront du pain sur la planche avec l’objectif d’entamer un nouveau projet qui se fera sans Carles Martínez Novell. Le président Olivier Cloarec a d’ailleurs annoncé en conférence de presse de fin de saison que le nouvel entraîneur sera nommé « avant le début du mercato » pour continuer dans sa « volonté de surperformer ».

Finir entre la treizième et la dixième place depuis quatre ans, est-ce vraiment surperformer ?

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