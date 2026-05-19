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Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs

EM
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Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs

Du balai ! Le Téfécé va connaître un sacré ménage cet été. Le club de la cité des violettes a acté le départ de six joueurs en fin de contrat, à travers un message posté sur les réseaux sociaux. En effet, Kjetil Haug, Alex Domínguez, Warren Kamanzi, Pape Bemba Diop (de retour à Strasbourg qui l’avait prêté), Frank Magri et Noah Lamandi ne joueront plus avec le TFC la saison prochaine.

Un nouveau départ

Les dirigeants de l’équipe préférée de Big Flo et Oli auront du pain sur la planche avec l’objectif d’entamer un nouveau projet qui se fera sans Carles Martínez Novell. Le président Olivier Cloarec a d’ailleurs annoncé en conférence de presse de fin de saison que le nouvel entraîneur sera nommé « avant le début du mercato » pour continuer dans sa « volonté de surperformer ».

Finir entre la treizième et la dixième place depuis quatre ans, est-ce vraiment surperformer ?

Vahid dégoûté par l’arrêt du match à Nantes

EM

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