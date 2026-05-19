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L’Écosse dévoile sa liste pour la Coupe du monde

OC
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L’Écosse dévoile sa liste pour la Coupe du monde

Neymar n’a qu’à bien se tenir. Les 26 noms choisis par Steve Clarke pour représenter le fighting spirit à la Coupe du monde ont été révélés par la fédération écossaise ce mardi. Pas de grandes surprises à signaler dans la liste du sélectionneur britannique, avec la présence des cadres habituels : Scott McTominay (Naples), Andrew Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ou Kieran Tierney (Celtic).

Pas de convocation en revanche pour le jeune milieu de l’Udinese Lennon Miller (19 ans), au contraire du vétéran Craig Gordon (43 ans), gardien remplaçant du malheureux Heart of Midlothian.

Et maintenant, sortir des poules

L’Écosse retrouve la Coupe du monde depuis sa dernière participation en 1998 avec un objectif en tête : sortir pour la première fois de la phase de poules lors d’une grande compétition internationale. La bande de Che Adams trouvera sur son chemin Haïti dès le 14 juin, avant les deux gros morceaux du groupe C, le Maroc (20/06) et le Brésil (25/06).

Si la Tartan Army peut continuer à nous régaler avec ses chefs-d’œuvre un ou deux matchs de plus, on ne dira pas non.

Une finale se jouera pour le titre de champion d’Écosse

OC

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